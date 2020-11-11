Уряд сьогодні заслухає кандидатів на посади голів низки ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні заслухає кандидатів на посади голів низки обласних державних адміністрацій. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Я вже говорив про відповідальність голів ОДА за неефективну, неоперативну роботу: не справляєшся з роботою - буде призначених той, хто зможе”, — сказав Шмигаль.
З його слів, завдання керівників регіонів — це не просто управління структурними підрозділами, це і антикризові заходи, які дозволяють регіону ефективно реагувати на епідеміологічні заходи.
“Сьогодні ми заслухаємо кандидатів на посади голів низки обласних державних адміністрацій, щоб уряд мав змогу оцінити кожного претендента до голосування”, — заявив Прем’єр.
Нагадаємо, 5 листопада, після проведення місцевих виборів, Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської — Максима Куцого і Сумської — Романа Грищенка. Президент призначив їм тимчасову заміну.