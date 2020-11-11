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Правительство сегодня заслушает кандидатов на должности глав ряда ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня заслушает кандидатов на должности председателей ряда областных государственных администраций. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Я уже говорил об ответственности губернаторов за неэффективную, неоперативную работу: не справляешься с работой - будет назначен тот, кто сможет", - сказал Шмыгаль.

По его словам, задача руководителей регионов - это не просто управление структурными подразделениями, это и антикризисные меры, которые позволяют региону эффективно реагировать на эпидемиологические мероприятия.

"Сегодня мы заслушаем кандидатов на должности председателей ряда областных государственных администраций, чтобы правительство имело возможность оценить каждого претендента до голосования", - заявил Премьер.

Напомним, 5 ноября, после проведения местных выборов, Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, Одесской - Максима Куцого и Сумской - Романа Грищенко. Президент назначил им временную замену.

Украинские Национальные Новости

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