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Уряд схвалив субсидії на обслуговування лічильників тепла та води: хто отримає пільги

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України частково змінив форму заяви на отримання субсидії, та встановив пільги на обслуговування лічильників води і тепла для приміщень з індивідуальним опаленням. Вони надаватимуться до 1 травня 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалену Кабміном постанову під час засідання.

Уряд схвалив субсидії на обслуговування лічильників тепла та води: хто отримає пільги

Цитата

“Встановити, що пільги та житлові субсидії споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, на внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії (за умови їх застосування) надаються до 1 травня 2022 року”, — йдеться в постанові.

Деталі

Відтак, втратити субсидію ризикують ті, хто має більш ніж тримісячний борг з оплати абонентського обслуговування за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Також обласним ОДА та КМДА доручено забезпечити надання постачальниками тепла та води інформації органам соцзахисту про перехід від сплати внесків за обслуговування та заміну лічильників до плати за абонентське обслуговування для одержувачів житлових субсидій та пільг.

Нагадаємо

У жовтні Верховна Рада збільшила видатки Бюджету-2021 на субсидії на 12 млрд грн.

Також повідомлялося, що громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити житлову субсидію.

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