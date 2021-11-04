Правительство одобрило субсидии на обслуживание счетчиков тепла и воды: кто получит льготы

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“Установить, что льготы и жилищные субсидии потребителям коммунальных услуг собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и/или горячего водоснабжения, на взносы за установление, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при условии их применения) предоставляются до 1 мая 2022 года”, — говорится в постановлении.

Детали

Следовательно, потерять субсидию рискуют те, кто имеет более чем трехмесячный долг по оплате абонентского обслуживания по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или обслуживание внутридомовых систем.

Также областным ОГА и КГГА поручено обеспечить предоставление поставщиками тепла и воды информации органам соцзащиты о переходе от уплаты взносов за обслуживание и замену счетчиков платы за абонентское обслуживание для получателей жилищных субсидий и льгот.

Напомним

В октябре Верховная Рада увеличила расходы Бюджета-2021 на субсидии на 12 млрд грн.

Также сообщалось, что граждане, которые имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.