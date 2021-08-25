Уряд Швейцарії розглядає можливість введення сертифікатів COVID-19 для барів, ресторанів та кінотеатрів

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Вимога торкнеться закладів, а також ресторанів, барів і місць відпочинку, таких як кінотеатри і музеї, а також спортивних центрів, заявив уряд, який почав консультації з регіональними органами влади, які триватимуть до 30 серпня.

"Якщо кількість госпіталізацій продовжить рости так само сильно, як останнім часом, не можна виключати перевантаження лікарень всього за кілька тижнів, - йдеться в заяві федерального уряду. - Тому уряд вирішив в якості запобіжного заходу проконсультуватися з кантонами і соціальними партнерами про посилені заходи проти поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Глава кризової групи уряду заявив у вівторок, що Швейцарію вразила четверта хвиля коронавірусу з "дуже тривожним" ростом кількості нових випадків COVID-19.

Доповнення

Кількість нових випадків в Швейцарії і сусідньому Ліхтенштейні зросло в середу на 3 212, а з початку пандемії їх загальна кількість перевищило 765 тисяч. Кількість загиблих наближається до 10 500.