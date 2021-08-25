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Правительство Швейцарии рассматривает возможность введения сертификатов COVID-19 для баров, ресторанов и кинотеатров

Киев  •  УНН

 • 19147 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Швейцария рассматривает возможность введения сертификатов COVID-19 для персонала и посетителей большинства общественных закрытых помещений, потому что правительство страны опасается того, что больницы вскоре могут быть переполнены из-за растущего количества серьезных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Требование коснется заведений, а также ресторанов, баров и мест отдыха, таких как кинотеатры и музеи, а также спортивных центров, заявило правительство, которое начало консультации с региональными органами власти, которые продлятся до 30 августа.

"Если количество госпитализаций продолжит расти так же сильно, как в последнее время, нельзя исключать перегрузки больниц всего за несколько недель, - говорится в заявлении федерального правительства. - Поэтому правительство решило в качестве меры пресечения проконсультироваться с кантонами и социальными партнерами об усиленных мерах против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Глава кризисной группы правительства заявил во вторник, что Швейцарию поразила четвертая волна коронавируса с "очень тревожным" ростом количества новых случаев COVID-19.

Дополнение

Количество новых случаев в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне возросло в среду на 3 212, а с начала пандемии их общее количество превысило 765 тысяч. Количество погибших приближается к 10 500.

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