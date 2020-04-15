Уряд розширив програму "Доступні ліки" засобами від ревматичних хвороб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав проект постанови про деякі питання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування ревматичних хвороб, передає кореспондент УНН.
Зі слів міністра охорони здоров’я Максима Степанова, проектом пропонується розширити програму реімбурсації лікарських засобів “Доступні ліки” лікарськими засобами для лікування ревматичних хвороб та запровадити відпуск цієї групи препаратів за електронним рецептом.
“Зокрема перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів поповнити розділом "ревматичної хвороби“, який включатиме в себе такі препарати як "Хлорохін“ та "Гідроксіхлорохін“. На сьогодні відпуск цього препарата здійснюється за паперовим рецептом”, — зазначив він.
Зі слів міністра, необхідність змін виникла після того, як препарати, такі як “Плаквініл”, виявились результативні при лікуванні коронавірусної хвороби, і він зник з полиць.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Степанов заявляв, що у середу, 15 квітня, відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому розглянуть питання щодо заробітної плати для медиків за березень у розмірі 300%.