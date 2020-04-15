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Правительство расширило программу "Доступные лекарства" средствами от ревматических болезней

Правительство расширило программу "Доступные лекарства" средствами от ревматических болезней

Киев  •  УНН

 • 18505 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект постановления о некоторых вопросах обеспечения доступности лекарственных средств для лечения ревматических болезней, передает корреспондент УНН.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проектом предлагается расширить программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения ревматических болезней и ввести отпуск этой группы препаратов по электронным рецептам.

"В частности перечень международных непатентированных названий лекарственных средств пополнить разделом "ревматической болезни", который будет включать в себя такие препараты как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин". В настоящее время отпуск этого препарата осуществляется по бумажным рецепту", - отметил он.

По словам министра, необходимость изменений возникла после того, как препараты, такие как "Плаквинил", оказались результативны при лечении коронавирусной болезни, и он исчез с полок.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявлял, что в среду, 15 апреля, состоится заседание Кабинета министров, на котором рассмотрят вопрос о заработной плате для медиков за март в размере 300%.

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