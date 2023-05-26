Уряд пропонує зміни до статуту поліції для запобігання домаганням на робочому місці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким пропонується доповнити Дисциплінарний статут Нацполіції нормами, якими зобовʼязати поліцейських не допускати дискримінації, у тому числі за ознакою статі, чи сексуальних домагань. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо врегулювання питання запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці», - написав Мельничук.
За його словами, пропонується "доповнити Дисциплінарний статут Національної поліції України нормами, якими зобовʼязати поліцейських не допускати дискримінації, у тому числі за ознакою статі, чи сексуальних домагань, а керівника - організувати службову діяльність підлеглих з неухильним дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
«Також передбачаються особливості формування дисциплінарної комісії, якою буде проводитись службове розслідування, повʼязане з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальним домаганням, зокрема, призначення до її складу представників обох статей у рівному співвідношенні», - зазначив Мельничук.
Доповнення
Суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.