Правительство предлагает изменения в устав полиции для предотвращения домогательств на рабочем месте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается дополнить Дисциплинарный устав Нацполиции нормами, которыми обязать полицейских не допускать дискриминации, в том числе по признаку пола, или сексуальных домогательств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины относительно урегулирования вопроса предотвращения случаев дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств на рабочем месте», - написал Мельничук.
По его словам, предлагается "дополнить Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины нормами, которыми обязать полицейских не допускать дискриминации, в том числе по признаку пола, или сексуальных домогательств, а руководителя - организовать служебную деятельность подчиненных с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин".
«Также предусматриваются особенности формирования дисциплинарной комиссии, которой будет проводиться служебное расследование, связанное с дискриминацией по признаку пола или сексуальным домогательством, в частности, назначение в ее состав представителей обоих полов в равном соотношении», - отметил Мельничук.
Дополнение
Суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании.