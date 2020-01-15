Уряд призначив нових відповідальних за стандарти держмови
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів призначив п’ятьох членів комісії зі стандартів державної мови. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
Так, членами Національної комісії зі стандартів державної мови, за даними нардепа, стали:
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- Демська Орися Мар’янівна
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- Кравченко Людмила Олександрівна
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- Мазур Наталія Василівна
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- Мазурик Данута Володимирівна
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- Чернобров Юлія Анатоліївна
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Також серед кадрових рішень, за словами Гончаренка, були ухвалені наступні:
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- Заступником голови Державної служби з безпеки на транспорті стала Ставнійчук Катерина Михайлівна.
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- Заступниками голови Національного агентства з питань державної служби стали Шимко Наталія Миколаївна і Дрощенко Олена Вікторівна.
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- Заступником голови Державної міграційної служби став Донський Сергій Миколайович.
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- Заступником голови Державної фіскальної служби став Тітарчук Михайло Іванович.
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- Генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення став Мікрюков Сергій Анатолійович.
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Також повідомляється, що Кабмін звільнив з посади заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування України Бакала Валерія Олексійовича.
Окрім того, як вказав Гончаренко, Кабмін скасував розпорядження про призначення Рубанки В. М. на посаду голови правління ПАТ "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг".
Нагадаємо, уряд призначив новим головою НАЗК Олександра Новікова.