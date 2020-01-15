Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка

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КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров назначил пятерых членов комиссии по стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

Так, членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка, по данным нардепа, стали:

  • Демская Орыся Марьяновна
  • Кравченко Людмила Александровна
  • Мазур Наталья Васильевна
  • Мазурик Данута Владимировна
  • Чернобров Юлия Анатольевна

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Также среди кадровых решений, по словам Гончаренко, были приняты следующие:

  • Заместителем председателя Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна.
  • Заместителями председателя Национального агентства по вопросам государственной службы стали Шимко Наталья Николаевна и Дрощенко Елена Викторовна.
  • Заместителем председателя Государственной миграционной службы стал Донской Сергей Николаевич.
  • Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Титарчук Михаил Иванович.
  • Генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения стал Микрюков Сергей Анатольевич.

Также сообщается, что Кабмин уволил с должности заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Бакала Валерия Алексеевича.

Кроме того, как указал Гончаренко, Кабмин отменил распоряжение о назначении Рубанки В. на должность главы правления ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсветолизинг".

Напомним, правительство назначило новым председателем НАПК Александра Новикова.

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