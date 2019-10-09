Уряд призначив дев'ятьох заступників міністрів і в.о. держсекретаря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засідання уряд призначив 9 заступників міністрів і одного в.о. держсекретаря. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"На цьому засіданні ми ухвалили кадрові рішення – звільнили виконуючого обов'язки директора Украероруху, звільнили голову Державної регуляторної служби, призначили 9 заступників міністрів та виконуючого обов'язки держсекретаря одного", - зазначив Прем'єр.
За його словами, також уряд почав скорочення держапарату в сфері юстиції, зменшивши з 27 до 8 кількість їх територіальних управлінь.
"Стане менше начальників і, сподіваюсь, більше толку від цієї роботи", - додав при цьому очільник уряду.
Нагадаємо, 2 жовтня Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових призначень, зокрема, у низці міністерств та державних органів.