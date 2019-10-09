Правительство назначило девять замминистров и и.о. госсекретаря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На сегодняшнем заседании правительство назначило 9 заместителей министров и одного и.о. госсекретаря. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"На этом заседании мы приняли кадровые решения - уволили исполняющего обязанности директора Украэроруха, уволили главу Государственной регуляторной службы, назначили 9 заместителей министров и исполняющего обязанности госсекретаря одного", - отметил Премьер.
По его словам, также правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции, уменьшив с 27 до 8 количество их территориальных управлений.
"Станет меньше начальников и, надеюсь, больше толку от этой работы", - добавил при этом глава правительства.
Напомним, 2 октября Кабинет министров Украины одобрил ряд кадровых назначений, в частности, в ряде министерств и государственных органов.