Уряд призначив держстипендії незаконно утримуваним Росією українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України призначив державні стипендії ім. Левка Лук'яненка незаконно утримуваним Росією на окупованих територіях нашої країни громадянам України. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Проектом указу пропонується призначити державні стипендії ім. Левка Лук'яненка громадянам України, незаконно утримуваними протягом 1 року Російською Федерацією і окупаційною адміністрацією РФ, яка здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях України Донецької і Луганської областей, АР Крим і місті Севастополі", - зазначив віце-прем'єр.
Пропозиція була ухвалена членами уряду без заперечень.
Нагадаємо, українські політв'язні Кремля Володимир Балух, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенка отримали державну стипендію імені Лук’яненка.