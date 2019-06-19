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Уряд призначив держстипендії незаконно утримуваним Росією українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України призначив державні стипендії ім. Левка Лук'яненка незаконно утримуваним Росією на окупованих територіях нашої країни громадянам України. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Уряд призначив держстипендії незаконно утримуваним Росією українцям

"Проектом указу пропонується призначити державні стипендії ім. Левка Лук'яненка громадянам України, незаконно утримуваними протягом 1 року Російською Федерацією і окупаційною адміністрацією РФ, яка здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях України Донецької і Луганської областей, АР Крим і місті Севастополі", - зазначив віце-прем'єр.

Пропозиція була ухвалена членами уряду без заперечень.

Нагадаємо, українські політв'язні Кремля Володимир Балух, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенка отримали державну стипендію імені Лук’яненка.

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