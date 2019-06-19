Правительство назначило госстипендии незаконно удерживаемым Россией украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненко незаконно удерживаемым Россией на оккупированных территориях нашей страны гражданам Украины. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом указа предлагается назначить государственные стипендии им. Левка Лукьяненко гражданам Украины, незаконно удерживаемыми в течение 1 года Российской Федерацией и оккупационной администрацией РФ, которая осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях Украины Донецкой и Луганской областей, АР Крым и городе Севастополе", - отметил вице-премьер.
Предложение было принято членами правительства без возражений.
Напомним, украинские политзаключенные Кремля Владимир Балух, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко получили государственную стипендию имени Лукьяненко.