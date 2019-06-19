Правительство назначило госстипендии незаконно удерживаемым Россией украинцам

КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил государственные стипендии им. Левка Лукьяненко незаконно удерживаемым Россией на оккупированных территориях нашей страны гражданам Украины. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.