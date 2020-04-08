Уряд послабив карантин для деяких об’єктів, працюватимуть хімчистки та будівельні магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання розширив перелік об’єктів, яким дозволено працювати під час карантину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
"На засіданні Уряду підтримали внесення змін до постанови про запобігання поширення COVID-19. Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції", - написав прем’єр.
Так, дозвіл працювати отримали об'єкти, які здійснюють поштову та кур'єрську діяльність, а також будівельні роботи.
Працювати дозволили й закладам торгівлі будівельними матеріалами та хімчисткам.
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Крім того, уряд дозволив не дотримуватися обов'язкової самоізоляції деяким громадянам, старшим за 60 років.
Зокрема, правила самоізоляції не поширюються на депутатів всіх рівнів, мерів, суддів, військовослужбовців та правоохоронців, до цієї ж категорії відносяться ті, хто бере безпосередню участь в боротьбі з поширенням коронавірусу.
Також можна не перебувати на самоізоляції людям старшим за 60 років, якщо вони працюють у таких галузях, як енергетика, сільське господарство, хімічна промисловість, транспорт, банківський та фінансовий сектор, оборонна промисловість, централізоване водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії та газу, виробництво продуктів харчування, комунальні, аварійні та рятувальні служби, підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та інші.
Нагадаємо, що уряд прогнозує зростання безробіття в Україні до 9,4% цього року.