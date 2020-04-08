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Іспанія планує поступово послаблювати карантин з 26 квітня

Іспанія планує поступово послаблювати карантин з 26 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро заявила, що уряд планує з 26 квітня почати поступове ослаблення карантинних заходів, введених в країні через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.

"Іспанія поступово почне повертатися до нормального життя після того, як режим надзвичайного стану, введений три тижні тому для уповільнення спалаху коронавірусу, закінчиться 26 квітня", - цитують у виданні Монтеро.

Так, ослаблення буде відбуватися поступово і з дотриманням рекомендацій експертів, щоб уникнути нового спалаху коронавірусу.

"Після 26 квітня почнеться деескалація - це буде відбуватися таким чином, щоб жителі країни могли поступово і впорядковано повертатися до нормального життя, на вулиці, площі, в дуже впорядкований спосіб, щоб не було нового піку і повернення до інфекції", - вважає міністр.

В даний час іспанський уряд розробляє різні сценарії ослаблення обмежень, проте поки на якомусь конкретному уряд не зупинився.

Нагадаємо, що кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії становила за останню добу - 757 осіб, в загальному загинули понад 14,5 тисяч осіб.

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