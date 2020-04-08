Испания планирует постепенно ослаблять карантин с 26 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство планирует с 26 апреля начать постепенное ослабление карантинных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
“Испания постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни после того, как режим чрезвычайного положения, введенный три недели назад для замедления вспышки коронавируса, закончится 26 апреля”, — цитируют в издании Монтеро.
Так, ослабление будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.
“После 26 апреля начнется деэскалация — это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный способ, чтобы не было нового пика и возврата к инфекции”, — считает министр.
В настоящее время испанское правительство разрабатывает различные сценарии ослабления ограничений, однако пока на каком-то конкретном правительство не остановилось.
Напомним, что число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 757 человек, в общем погибли более 14,5 тысяч человек.