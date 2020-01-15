Уряд посилює відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Під час засідання кабінету міністрів у середу було прийняте рішення щодо встановлення кримінальної відповідальності за залучення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
“Уряд посилює відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність. Відповідний законопроект уже найближчим часом буде спрямований до Верховної Ради. Таким чином, ми встановлюємо кримінальну відповідальність за залучення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань”, — написав Гончарук.
З його слів, злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
Як повідомляв УНН, раніше парламентарі ухвалили в цілому законопроект № 0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за статеві злочини.