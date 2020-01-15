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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 11070 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119555 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 139070 просмотра

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Правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность

Правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания кабинета министров в среду было принято решение об установлении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

“Правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду. Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования”, — написал Гончарук.

По его словам, преступление будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщал УНН, ранее парламентарии приняли в целом законопроект № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления.

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