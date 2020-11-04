Уряд погодив призначення голови Держпродспоживслужби та Держрибагентства

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, — написав Мокан.

Так, Кабмін погодив рішення призначити (проєктами розпоряджень Кабінету Міністрів України):

— Магалецьку Владиславу Валеріївну — Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (на засіданні Уряду 13.10.20 погоджено пропозицію Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашка І. Р. щодо призначення Магалецької В. В. на вакантну посаду Голови Держпродспоживслужби шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

— Шишман Ганну Федорівну — Головою Державного агентства рибного господарства України (на засідання Уряду 30.09.20 погоджено пропозицію Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського Р. Р. щодо призначення Шишман Г. Ф. на вакантну посаду Голови Держрибагентства шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, уряд погодив звільнення (проєктами Указів Президента України):

— Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

— Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

— Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Як повідомляв УНН, раніше Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю 2 млн швидких тестів на COVID-19.