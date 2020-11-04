Правительство согласовало назначение главы Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства

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Киев  •  УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности назначив голов Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства, а также уволил ряд председателей ОГА. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

“На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений”, — написал Мокан.

Так, Кабмин согласовал решение назначить (проектами распоряжений Кабинета Министров Украины)

— Магалецкую Владиславу Валерьевну — Председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (на заседании Правительства 13.10.20 согласовано предложение Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко И.Р. при назначении Магалецкой В. В. на вакантную должность Председателя Госпродпотребслужбы путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

— Шишман Анну Федоровну — Председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (на заседание правительства 30.09.20 согласовано предложение Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского Р. Р. при назначении Шишман Г. Ф. на вакантную должность Председателя Госрыбагентства путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Кроме того, правительство согласовало увольнение (проектами Указов Президента Украины)

— Федорова Виталия Васильевича с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

— Куцого Максима Васильевича с должности председателя Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

— Грищенко Романа Сергеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

Как сообщал УНН, ранее Правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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