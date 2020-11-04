Уряд планує закупити 2 млн швидких тестів на COVID-19 - Шмигаль

“Ще 1 млрд (гривень - ред.) було виділено з фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за буквально лічені хвилини. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи”, - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на думку експерта, українські "антигенні" ІФА-тести розширять можливості діагностики COVID-19 в Україні.