Уряд планує закупити 2 млн швидких тестів на COVID-19 - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю 2 млн швидких тестів на COVID-19. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Ще 1 млрд (гривень - ред.) було виділено з фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за буквально лічені хвилини. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи”, - сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, на думку експерта, українські "антигенні" ІФА-тести розширять можливості діагностики COVID-19 в Україні.