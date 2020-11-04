Правительство планирует закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19 - Шмыгаль

"Еще 1 млрд (гривен - ред.) было выделено из фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за буквально считанные минуты. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, по мнению эксперта, украинские "антигенные" ИФА-тесты расширят возможности диагностики COVID-19 в Украине.