У Кабміні погодили призначення заступників голів п’ятьох ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів погодив ряд призначень, а саме на посади заступників голів облдержадміністрацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
Таким чином, Кабмін погодив призначення:
-
- Рогової Віри Борисівни на посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації;
-
- Волинець Тетяни Григорівни на посаду заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації;
-
- Коваленко Олександра Петровича на посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації;
-
- Марчишака Арсена Романович на посаду заступника голови Тернопільської облдержадміністрації.
-
Зазначимо, що низку кадрових змін погодили і в Харківській облдержадміністрації: Погосян Віталій Валерійович став першим заступником; Грицьков Євгеній Володимирович – заступником голови; Тихонченко Руслан Сергійович – заступником голови.
У Чернівецькій облдержадміністрації, Ковалюк Богдан Іванович став першим заступником голови; Бойко Олексій Сергійович – заступником голови; Гусак Наталія Борисівна – заступником голови; Ісопенко Ірина Юльянівна – заступником голови.
Нагадаємо, що Уряд призначив нових відповідальних за стандарти держмови.