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У Кабміні погодили призначення заступників голів п’ятьох ОДА

У Кабміні погодили призначення заступників голів п’ятьох ОДА

Київ • УНН

 • 29330 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів погодив ряд призначень, а саме на посади заступників голів облдержадміністрацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.

Таким чином, Кабмін погодив призначення:

  • Рогової Віри Борисівни на посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації;
  • Волинець Тетяни Григорівни на посаду заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації;
  • Коваленко Олександра Петровича на посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації;
  • Марчишака Арсена Романович на посаду заступника голови Тернопільської облдержадміністрації.

Зазначимо, що низку кадрових змін погодили і в Харківській облдержадміністрації: Погосян Віталій Валерійович став першим заступником; Грицьков Євгеній Володимирович – заступником голови; Тихонченко Руслан Сергійович – заступником голови.

У Чернівецькій облдержадміністрації, Ковалюк Богдан Іванович став першим заступником голови; Бойко Олексій Сергійович – заступником голови; Гусак Наталія Борисівна – заступником голови; Ісопенко Ірина Юльянівна – заступником голови.

Нагадаємо, що Уряд призначив нових відповідальних за стандарти держмови.

Українські Національні Новини

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