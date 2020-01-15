В Кабмине согласовали назначение заместителей глав пяти ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров согласовал ряд назначений, а именно на должности заместителей губернаторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.
Таким образом, Кабмин согласовал назначение:
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- Роговой Веры Борисовны на должность заместителя главы Житомирской облгосадминистрации;
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- Волынец Татьяны Григорьевны на должность заместителя главы Кировоградской облгосадминистрации;
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- Коваленко Александра Петровича на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации;
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- Марчишака Арсена Романовича на должность заместителя главы Тернопольской облгосадминистрации.
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Отметим, что ряд кадровых изменений согласовали и в Харьковской облгосадминистрации: Погосян Виталий Валерьевич стал первым заместителем; Грицков Евгений Владимирович - заместителем главы; Тихонченко Руслан Сергеевич - заместителем главы.
В Черновицкой облгосадминистрации, Ковалюк Богдан Иванович стал первым заместителем главы; Бойко Алексей Сергеевич - заместителем главы; Гусь Наталия Борисовна - заместителем главы; Исопенко Ирина Юлиановна - заместителем главы.
Напомним, что Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка.