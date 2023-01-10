Уряд планує розробити Соціальний кодекс України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Уряд планує розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України, який включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цитата
«Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини», - розповів Шмигаль.
Він також повідомив, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію.
«Дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що обов’язкове пенсійне накопичення один з пріоритетів у 2023 році.