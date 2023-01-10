Правительство планирует разработать Социальный кодекс Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Правительство планирует разработать и содействовать принятию Социального кодекса Украины, который будет включать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека», – рассказал Шмыгаль.
Он также сообщил, что в пенсионной сфере планируется развивать накопительную пенсию.
«Очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что обязательное пенсионное накопление один из приоритетов в 2023 году.