Правительство планирует разработать Социальный кодекс Украины

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«Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека», – рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что в пенсионной сфере планируется развивать накопительную пенсию.

«Очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что обязательное пенсионное накопление один из приоритетов в 2023 году.