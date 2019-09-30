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Уряд планує підвищити прозорість оборонного бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Кабінеті Міністрів хочуть, щоб українці мали реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.

Уряд планує підвищити прозорість оборонного бюджету

"Показники ефективності: забезпечується надійний цивільний демократичний контроль над силами оборони у відповідності до євроатлантичних стандартів, забезпечується захист прав військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в тексі проекту.

Кабінет Міністрів, відповідно до проекту програми, має намір запровадити "реально діючі" інструменти демократичного цивільного контролю, у тому числі через законодавство, відповідно до євроатлантичних стандартів, та забезпечити їх реалізацію.

"Ми підтримаємо обізнаність та популяризацію принципів цивільного контролю серед військовослужбовців та широких верств населення. Суттєво підвищимо прозорість оборонного бюджету відповідно до нових принципів віднесення інформації до державної таємниці", - зазначено в тексті.

Як повідомляв УНН, уряд планує забезпечити українських військових сучасним озброєнням та підтримувати їх боєздатність.

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