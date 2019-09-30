Правительство планирует повысить прозрачность оборонного бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Кабинете Министров хотят, чтобы украинцы имели реальные инструменты гражданского контроля над силами обороны. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Показатели эффективности: обеспечивается надежная гражданский демократический контроль над силами обороны в соответствии с евроатлантическим стандартам, обеспечивается защита прав военнослужащих и членов их семей", - говорится в тексте проекта.
Кабинет министров, согласно проекту программы, намерен ввести "реально действующие" инструменты демократического гражданского контроля, в том числе через законодательство, в соответствии с евроатлантическими стандартами и обеспечить их реализацию.
"Мы поддержим осведомленность и популяризацию принципов гражданского контроля среди военнослужащих и широких слоев населения. Существенно повысим прозрачность оборонного бюджета в соответствии с новыми принципами отнесения информации к государственной тайне", - говорится в тексте.
Как сообщал УНН, правительство планирует обеспечить украинских военных современным вооружением и поддерживать их боеспособность.