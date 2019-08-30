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Уряд планує навесні провести податкову реформу – Гончарук

Уряд планує навесні провести податкову реформу – Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кабінет міністрів України планує провести реформу податкової системи навесні. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук журналістам у п’ятницю, передає УНН.

"Наша податкова система спроектована так, що сумлінний платник податків програє. Якщо ти чесно платиш податки, на цілому наборі ринків ти просто... змушений оптимізувати. Це дуже неправильно. Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - сказав Гончарук.

За його словами, податкова реформа має запрацювати з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 28 серпня в Україні почала роботу Державна податкова служба

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