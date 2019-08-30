Правительство планирует весной провести налоговую реформу — Гончарук

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто... вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя менять налоговую систему во втором полугодии", - сказал Гончарук.

По его словам, налоговая реформа должна заработать с 1 января 2021 года.

Напомним, 28 августа в Украине начала работу Государственная налоговая служба.