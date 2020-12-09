Уряд оновив обмеження "помаранчевої зони", які діятимуть до 8 січня

"Сьогодні рішенням уряду карантин продовжено до 28 лютого. Зокрема, до 8 січня будуть діяти ті "помаранчеві" обмеження, які діяли в адаптивному карантині, з деякими оновленнями. Ці оновлення стосуються роботи церков та інших релігійних установ, закладів культури – зокрема театрів, кінотеатрів, музеїв, де буде дозволено заповнення або 50% посадкових місць, або з урахуванням одна особа на 10 м2", - повідомив Ляшко.

З його слів, додатково у цих обмеженнях до 8 січня заборонено проводити святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах громадського харчування.

"У закладах громадського харчування подовжено роботу до 23:00, але з певними умовами, зокрема, замовлення і розрахунки треба буде зробити до 22:00. Також будуть заборонені масові заходи, зокрема свята, концерти у школах і садочках будуть дозволені тільки за участі дітей одного класу, або тільки групи без батьків", - зазначив головний санлікар.

Також він повідомив, що після 25 січня ми знову виходимо у "помаранчеву зону". Будуть діяти ті самі обмеження, які діяли до 8 січня.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.