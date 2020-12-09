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Правительство обновило ограничения "оранжевой зоны", которые будут действовать до 8 января

Правительство обновило ограничения "оранжевой зоны", которые будут действовать до 8 января

Киев  •  УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров сегодняшним решением обновил ограничения в рамках "адаптивного карантина", которые будут действовать до 8 января. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня решением правительства карантин продлен до 28 февраля. В частности, до 8 января будут действовать те "оранжевые" ограничения, которые действовали в адаптивном карантине, с некоторыми обновлениями. Эти обновления касаются работы церквей и других религиозных учреждений, учреждений культуры - в частности театров, кинотеатров, музеев, где будет разрешено заполнение или 50% посадочных мест, или с учетом одно лицо на 10 м2", - сообщил Ляшко.

По его словам, дополнительно в этих ограничениях до 8 января запрещено проводить праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общественного питания.

"В заведениях общественного питания продлена работа до 23:00, но с определенными условиями, в частности, заказ и расчеты надо будет сделать до 22:00. Также будут запрещены массовые мероприятия, в частности праздники, концерты в школах и садиках будут разрешены только с участием детей одного класса, или только группы без родителей", - отметил главный санврач.

Также он сообщил, что после 25 января мы снова выходим в "оранжевую зону". Будут действовать те же ограничения, которые действовали до 8 января.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

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