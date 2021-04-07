Уряд Німеччини відреагував на ескалацію на Донбасі та російські війська біля кордонів України

Деталі

“Як ви знаєте, за останні дні НАТО, ЄС і багато партнерів висловили стурбованість з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд ФРН поділяє цю стурбованість і повідомив про це Москву”, — сказала вона. За її словами, Німеччина і Франція стривожені зростаючою кількістю порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

“Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією і особливо за переміщенням російських військ і закликаємо сторони до стриманості і деескалації”, — сказала Деммер. “Німеччина, як і партнери по НАТО, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, — підкреслила вона.

Зі свого боку представник МЗС ФРН Крістофер Бургер повідомив, що влада ФРН знаходиться в “інтенсивному контакті” з партнерами щодо ситуації на сході України, і підкреслив важливість місії ОБСЄ зі спостереження за дотриманням режиму припинення вогню.

Брифінг представниці Кабміну ФРН у Берліні, 7 квітня 2021 року:

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Також напередодні в Кремлі заявили, що Україна нібито “лише посилить внутрішньоукраїнську кризу” рішенням вступити в НАТО, також Москва думає про це питання, як про “неприпустиме” для жителів східної частини України.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков сьогодні вкотре запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”. Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.