Правительство Германии отреагировало на эскалацию на Донбассе и российские войска у границ Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство ФРГ вместе с партнерами обеспокоено ситуацией на востоке Украины и перемещениями российских войск у ее границ и выразило свою озабоченность Москве. Об этом сообщила в среду на брифинге представительница кабмина ФРГ Ульрике Деммер, пишет УНН.

Детали

“Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве”, — сказала она. По ее словам, Германия и Франция встревожены растущим числом нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

“Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и особенно за перемещением российских войск и призываем стороны к сдержанности и деэскалации”, — сказала Деммер. “Германия, как и партнеры по НАТО, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, — подчеркнула она.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что власти ФРГ находятся в “интенсивном контакте” с партнерами по ситуации на востоке Украины, и подчеркнул важность миссии ОБСЕ по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня.

Брифинг представительницы Кабмина ФРГ в Берлине, 7 апреля 2021 года:

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Также накануне в Кремле заявили, что Украина якобы “лишь усугубит внутриукраинский кризис” решением вступить в НАТО, также Москва думает о этом вопросе, как о “неприемлимом” для жителей восточной части Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”. Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

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