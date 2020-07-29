Уряд Німеччини поінформував Бундестаг щодо виведення частини американських військ з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Статс-секретар МЗС ФРН Нільс Аннен та статс-секретар Міноборони Німеччини Петер Таубер поінформували парламентарів про рішення США вивести частину контингенту з республіки. Про це повідомила в середу пресслужба МЗС, пише УНН.
“Федеральний уряд бере до відома це рішення і в контексті подальшої реалізації буде погоджувати дії з федеральними землями, урядом США, а також в рамках НАТО”, — йдеться в повідомленні. У МЗС також нагадують, що американська сторона може скорегувати плани.
Міністр оборони США Марк Еспер оголосив в середу про виведення з ФРН 11,9 тис. американських військовослужбовців: 6,4 тис. відправляться на батьківщину, близько 5,6 тис. будуть передислоковані в Італію та Бельгію. Залишаються в ФРН при цьому максимум 25 тис. солдатів.
Як заявив президент США Дональд Трамп, причиною скорочення чисельності американських військ в Німеччині є те, що Берлін нібито витрачає недостатньо коштів на підтримку колективної оборони НАТО.