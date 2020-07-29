Правительство Германии проинформировал Бундестаг по выводу части американских войск из страны

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103431 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112875 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117767 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151888 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117116 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142496 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104482 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105126 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Правительство Германии проинформировал Бундестаг по выводу части американских войск из страны

Киев  •  УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен и статс-секретарь Минобороны Германии Петер Таубер проинформировали парламентариев о решении США вывести часть контингента из республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД, пишет УНН.

“Федеральное правительство принимает к сведению это решение и в контексте дальнейшей реализации будет согласовывать действия с федеральными землями, правительством США, а также в рамках НАТО”, — говорится в сообщении. В МИД также напоминают, что американская сторона может скорректировать планы.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат.

Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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