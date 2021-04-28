Уряд не буде посилювати карантин на Великодні свята

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“Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності, і тільки від усіх нас залежить — станеться це чи ні. Уряд обіцяв, що не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але посилимо заходи з дотримання тих обмежень, які встановлені. Перш за все йдеться про соціальну дистанцію, масковий режим”, — розповів Шмигаль.

Деталі

Окрім того, він нагадав, що місцева влада має інструменти для того, щоб "швидко реагувати та посилювати певні карантинні обмеження у разі різкого збільшення кількості нових випадків". "Саме такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність, і цей механізм буде збережено й надалі", - зауважив він.

"Попрошу дослуховуватись як до Міністерства охорони здоров’я, так і до лідерів церков та релігійних організацій, які закликають дотримуватись протиепідемічних норм та святкувати Великдень вдома", - зазначив Шмигаль.

При цьому очільник уряду додав, що “за минулий тиждень одразу три області залишили “червону” зону карантину: Чернівецька, Львівська та Одеська".

"Фактично по всіх областях ми бачимо зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Ще декілька регіонів найближчими тижням, або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження", - наголосив Шмигаль.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше казав, що не рекомендуватиме запровадження додаткових обмежень на Великодні свята. Водночас на зустрічі з представниками духовенства було досягнуто домовленості про можливі зміни у проведення обрядів та богослужінь, зважаючи на епідемічну ситуацію.

Окрім того, голова МОЗ заявляв, що Україна може відсвяткувати Великдень та травневі свята без значних спалахів COVID-19, якщо українці дотримуватимуться протиепідемічних заходів.