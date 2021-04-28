КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники. При этом за неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина - Черновицкая, Львовская и Одесская, еще несколько регионов в ближайшее время смогут ослабить карантин. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 28 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.