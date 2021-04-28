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Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники

Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники

Киев  •  УНН

 • 19569 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники. При этом за неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина - Черновицкая, Львовская и Одесская, еще несколько регионов в ближайшее время смогут ослабить карантин. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 28 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Не надо забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости, и только от всех нас зависит - произойдет это или нет. Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции, масочном режиме", - рассказал Шмыгаль.

Детали

Кроме того, он напомнил, что местные власти имеют инструменты для того, чтобы "быстро реагировать и усиливать определенные карантинные ограничения в случае резкого увеличения количества новых случаев". "Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность, и этот механизм будет сохранен и в дальнейшем", - отметил он.

"Попрошу прислушиваться как к Министерству здравоохранения, так и к лидерам церквей и религиозных организаций, призывающих соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома", - отметил Шмыгаль.

При этом глава правительства добавил, что "за прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина: Черновицкая, Львовская и Одесская".

"Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни смогут ослабить карантин", - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее говорил, что не будет рекомендовать введение дополнительных ограничений на Пасхальные праздники. В то же время на встрече с представителями духовенства была достигнута договоренность о возможных изменениях в проведении обрядов и богослужений, учитывая эпидемическую ситуацию.

Кроме того, глава Минздрава заявлял, что Украина может отпраздновать Пасху и майские праздники без значительных вспышек COVID-19, если украинцы будут придерживаться противоэпидемических мероприятий.

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