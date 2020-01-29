Уряд ліквідовує “морські інспекції” через неефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення щодо ліквідації так званих “морських” інспекцій через їхню неефективність. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
“Уряд ліквідовує „морські інспекції“ через їхню неефективність”, — написав прем’єр.
З його слів, досьогодні у Держекоінспекції існували 2 окремі “морські” інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах.
“На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували — і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію”, — пояснив Гончарук.
Він зазначив, що функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.
Нагадаємо, Гончарук не виключає ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.