Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации так называемых “морских” инспекций из-за их неэффективности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
“Правительство ликвидирует „морские инспекции“ из-за их неэффективности”, — написал премьер.
По его словам, до сих пор в Госэкоинспекции существовали 2 отдельные “морские” инспекции — Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.
“К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали — и сегодня принято решение об их ликвидации”, — пояснил Гончарук.
Он отметил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.
Напомним, Гончарук не исключает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.