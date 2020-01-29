Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за неэффективности

“Правительство ликвидирует „морские инспекции“ из-за их неэффективности”, — написал премьер.

По его словам, до сих пор в Госэкоинспекции существовали 2 отдельные “морские” инспекции — Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

“К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали — и сегодня принято решение об их ликвидации”, — пояснил Гончарук.

Он отметил, что функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.

Напомним, Гончарук не исключает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.