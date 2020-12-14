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Канада надасть бідним країнам 380 млн доларів на боротьбу з СOVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уряд Канади схвалив надання 380 млн доларів США на підтримку тестів, лікування та вакцин на COVID-19 у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, включаючи лікування антитілами. Про це з посиланням на заяву канадського уряду, пише Reuters, передає УНН.

Канада надасть бідним країнам 380 млн доларів на боротьбу з СOVID-19

“Цей вірус не буде повністю знищений, поки не буде викорінений скрізь”, — йдеться в повідомленні уряду.

Зазначається, що кошти дадуть можливість Дитячому агентству ООН ЮНІСЕФ придбати до 3 млн курсів лікування антитілами в період очікування вакцин.

Зокрема, уряд Канади виділить 100 млн доларів для ВООЗ, 45 млн доларів для Панамериканської організації охорони здоров’я та 75 млн доларів для групи вакцин GAVI, частково для фінансування COVAX.

Як повідомляв УНН, до Канади вже прибула перша партія вакцини від COVID-19.

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