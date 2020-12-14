Канада предоставит бедным странам 380 млн долларов на борьбу с СOVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правительство Канады одобрило выделение 380 млн долларов США на поддержку тестов, лечения и вакцин от COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода, включая лечение антителами. Об этом со ссылкой на заявление канадского правительства, пишет Reuters, передает УНН.
“Этот вирус не будет полностью уничтожен, пока не будет искоренен везде”, — говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что средства дадут возможность Детскому агентству ООН ЮНИСЕФ приобрести до 3 млн курсов лечения антителами в период ожидания вакцин.
В частности, правительство Канады выделит 100 млн долларов для ВОЗ, 45 млн долларов для Панамериканской организации здравоохранения и 75 млн долларов для группы вакцин GAVI, частично для финансирования COVAX.
Как сообщал УНН, в Канаду уже прибыла первая партия вакцины от COVID-19.