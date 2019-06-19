Уряд ініціює надання малим містам статусу ОТГ і прямої допомоги в 3 млрд грн

“Ми вносимо до українського парламенту і будемо наполягати на ухваленні цього рішення максимально швидко, як це тільки можливо. Його суть полягає в тому, що сьогодні великі міста мають нову систему і мають достатньо стрімке зростання своїх бюджетів... але є окрема категорія міст, які потребують нашої підтримки, — це ті, хто не об’єднався. Ми ініціюємо закон, який дасть можливість до наступних виборів, на весь 2020-й рік, міста — районні центри і містам районного значення надати статус об’єднаних територіальних громад”, — зазначив прем’єр.

За його словами, це дозволить маленьким містам втратити залежність від районів і отримати фінансову незалежність, і до завершення процесу формування ОТГ вони зможуть самостійно розпоряджатися своїми бюджетами і ремонтувати дороги чи будувати школи.

При цьому він додав, що також уряд допоможе малим містам і прямою фінансовою допомогою з держбюджету. Відповідне доручення голова Кабміну дав Мінрегіонбуду розробити і внести на наступне засідання уряду механізми цільової підтримки. Усього малі міста зможуть отримати близько 3 млрд грн.

Нагадаємо, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.