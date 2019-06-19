Правительство инициирует предоставление малым городам статуса ОТГ и прямой помощи в 3 млрд грн

“Мы вносим в украинский парламент и будем настаивать на принятии этого решения максимально быстро, как это только возможно. Его суть заключается в том, что сегодня крупные города имеют новую систему и имеют достаточно стремительный рост своих бюджетов... но есть отдельная категория городов, которые нуждаются в нашей поддержке, — это те, кто не объединился. Мы инициируем закон, который даст возможность до следующих выборов, на весь 2020-й год, города — районным центрам и городам районного значения предоставить статус объединенных территориальных общин”, — отметил премьер.

По его словам, это позволит маленьким городам потерять зависимость от районов и получить финансовую независимость, и до завершения процесса формирования ОТГ они смогут самостоятельно распоряжаться своими бюджетами и ремонтировать дороги строить школы.

При этом он добавил, что также правительство поможет малым городам и прямой финансовой помощью из госбюджета. Соответствующее поручение глава Кабмина дал Минрегионстроя разработать и внести на следующее заседание правительства механизмы целевой поддержки. Всего малые города смогут получить около 3 млрд грн.

Напомним, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.