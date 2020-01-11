Уряд Франції готовий тимчасово відкликати пропозицію про збільшення пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Французький уряд готовий відтермінувати проект реформи пенсійної системи, а саме пункт про підвищення з 62 до 64 років віку, з якого пенсія виплачується в повному обсязі. Про це йдеться у листі прем'єр-міністра Франції Едуара Філіппа до профспілкових організацій, передає УНН із посиланням на Le Parisien.
"У листі до профспілкових організацій прем'єр-міністр Едуар Філіпп заявив, що готовий тимчасово виключити з проекту реформи пенсійної системи пункт про підвищення пенсійного віку. Тимчасове скасування цього, так званого "економічного заходу" може дозволити уряду повернути підтримку профспілок", - пишуть у виданні.
Так, саме введення цієї реформи могло призвести до серйозних конфліктів між державою і суспільством, тому в уряді й вирішили поки відкласти цю міру.
"Щоб продемонструвати мою довіру до соціальних партнерів, я готовий відкликати з проекту закону міру, що передбачає поступове наближення починаючи з 2022 року віку (з якого пенсія виплачується в повному обсязі - ред.) до 64 років в 2027 році", - цитують у виданні лист Філіппа.
Як раніше повідомлялося в УНН, що у Франції тривають страйки проти запланованої пенсійної реформи.