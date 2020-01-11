Уряд Франції готовий тимчасово відкликати пропозицію про збільшення пенсійного віку

КИЇВ. 11 січня. УНН. Французький уряд готовий відтермінувати проект реформи пенсійної системи, а саме пункт про підвищення з 62 до 64 років віку, з якого пенсія виплачується в повному обсязі. Про це йдеться у листі прем'єр-міністра Франції Едуара Філіппа до профспілкових організацій, передає УНН із посиланням на Le Parisien.