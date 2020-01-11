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Правительство Франции готово временно отозвать предложение об увеличении пенсионного возраста

Правительство Франции готово временно отозвать предложение об увеличении пенсионного возраста

Киев  •  УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Французское правительство готово отложить проект реформы пенсионной системы, а именно пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзным организациям, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.

"В письме профсоюзных организаций премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что готов временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении пенсионного возраста. Временная отмена этого, так называемого "экономического мероприятия" может позволить правительству вернуть поддержку профсоюзов", - пишут в издании.

Да, именно введение этой реформы могло привести к серьезным конфликтам между государством и обществом, поэтому в правительстве и решили пока отложить эту меру.

"Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающяя постепенное приближение начиная с 2022 года возраста (с которого пенсия выплачивается в полном объеме - ред.) до 64 лет в 2027 году", - цитируют в издании письмо Филиппа.

Как ранее сообщалось в УНН, что во Франции продолжаются забастовки против запланированной пенсионной реформы.

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