Правительство Франции готово временно отозвать предложение об увеличении пенсионного возраста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Французское правительство готово отложить проект реформы пенсионной системы, а именно пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзным организациям, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
"В письме профсоюзных организаций премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что готов временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении пенсионного возраста. Временная отмена этого, так называемого "экономического мероприятия" может позволить правительству вернуть поддержку профсоюзов", - пишут в издании.
Да, именно введение этой реформы могло привести к серьезным конфликтам между государством и обществом, поэтому в правительстве и решили пока отложить эту меру.
"Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающяя постепенное приближение начиная с 2022 года возраста (с которого пенсия выплачивается в полном объеме - ред.) до 64 лет в 2027 году", - цитируют в издании письмо Филиппа.
Как ранее сообщалось в УНН, что во Франции продолжаются забастовки против запланированной пенсионной реформы.