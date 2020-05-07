Карантин: уряд дозволив журналістам працювати з 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кабінет міністрів дозволив журналістам здійснювати діяльність на вулицях, в організаціях, органах державної влади і підприємствах з 11 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Відповідне рішення було внесено до постанови № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня, яка оприлюднена на Урядовому порталі. У ній доповнений пункт 8, у якому журналістам дозволяють працювати з 11 травня.
“... діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту”, — йдеться у постанові.
Вказано, що також дозволяється робота інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до телеглядача: провайдерів, операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення та інших виробників аудіовізуального контенту.
“... здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб”, — вказано у постанові.
Зазначається, що на знімальний майданчик має бути обмежений доступ стороннім особам, а всі задіяні особи мають використовувати засоби індивідуального захисту — респіратори чи захисні маски. Мають бути дотримані санітарні та протиепідемічні норми.
Нагадаємо, з 11 травня в Україні відбудеться пом’якшення карантину, який продовжили до 22 травня.